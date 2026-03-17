Estados Unidos “no necesita la ayuda de nadie” para reabrir militarmente el estrecho de Ormuz, aseguró este martes el presidente Donald Trump en un mensaje en la plataforma Truth Social en el que critica a sus socios de la OTAN.

“La mayoría de nuestros ‘aliados’ de la OTAN nos ha informado que no quieren involucrarse en nuestra operación militar contra el régimen terrorista de Irán”, afirmó el presidente.

“Ante el hecho de que hemos tenido tanto éxito militar, ya no ‘necesitamos’ ni deseamos la ayuda de los países de la OTAN: ¡NUNCA LA NECESITAMOS!”, añade Trump.

“No me sorprende su actitud, sin embargo, porque siempre he considerado que la OTAN, en la que gastamos cientos de miles de millones de dólares al año protegiendo a esos mismos países, es una calle de un solo sentido: nosotros los protegeremos, pero ellos no harán nada por nosotros”, acusó.

“Lo mismo vale para Japón, Australia o Corea del Sur. De hecho, hablando como presidente de los Estados Unidos de América, con diferencia el país más poderoso (...), ¡NO NECESITAMOS LA AYUDA DE NADIE!”, concluyó.