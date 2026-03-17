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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso antes de firmar una orden ejecutiva sobre fraude en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 16 de marzo de 2026. (Foto de ANNABELLE GORDON / AFP).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso antes de firmar una orden ejecutiva sobre fraude en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 16 de marzo de 2026. (Foto de ANNABELLE GORDON / AFP).
/ ANNABELLE GORDON
Por Agencia AFP

Estados Unidos “no necesita la ayuda de nadie” para reabrir militarmente el estrecho de Ormuz, aseguró este martes el presidente Donald Trump en un mensaje en la plataforma Truth Social en el que critica a sus socios de la OTAN.

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