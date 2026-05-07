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El presidente estadounidense Donald Trump conversa con los trabajadores que han estado pintando el estanque reflectante del Monumento a Lincoln en Washington, D.C., el 7 de mayo de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump conversa con los trabajadores que han estado pintando el estanque reflectante del Monumento a Lincoln en Washington, D.C., el 7 de mayo de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves -a la cadena ABC- que el alto el fuego en Iránsigue vigente”, pese al intercambio de ataques con Teherán en el estrecho de Ormuz y que ha sido calificado como una violación al acuerdo por parte de la república Islámica.

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