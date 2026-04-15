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El presidente de Estados Unidos Donald Trump y el presidente de China Xi Jinping en Corea del Sur el 30 de octubre de 2025. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump y el presidente de China Xi Jinping en Corea del Sur el 30 de octubre de 2025. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP).
/ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este miércoles en un post de Truth que China “ha acordado no mandar armas a Irán” y recordó a su homólogo chino, Xi Jinping, que Estados Unidos “es bueno peleando, si tenemos que hacerlo”.

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