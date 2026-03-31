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El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso tras firmar una orden ejecutiva en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 31 de marzo de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso tras firmar una orden ejecutiva en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 31 de marzo de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que su país planea retirarse de Irán en dos o tres semanas y dejará de lado las responsabilidades directas sobre la seguridad del estrecho de Ormuz, y que serán las naciones que dependen de esta vía estratégica para el transporte de petróleo quienes deberán asumirla.

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