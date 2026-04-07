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El presidente de Estados Unidos Donald Trump informa a los medios de comunicación sobre la guerra en Irán, el 6 de abril de 2026. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump informa a los medios de comunicación sobre la guerra en Irán, el 6 de abril de 2026. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO).
/ JIM LO SCALZO
Por Agencia AFP

El presidente Donald Trump dijo a la AFP el martes que Estados Unidos obtuvo una “victoria total y completa” después de acordar un cese al fuego de dos semanas con Irán.

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