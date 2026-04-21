El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que Irán no quiere que “se cierre el estrecho de Ormuz” pero aseguró que mantendrá el bloqueo naval impuesto contra Teherán pese a haber extendido el alto el fuego porque a su criterio es la única forma de presionar para obtener un acuerdo.

Trump dijo en su cuenta oficial de Truth Social que varias personas le han dicho que “Irán quiere abrir el estrecho de inmediato” pero que él respondió: “si hacemos eso, nunca podrá haber un acuerdo”.

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“Irán no quiere que se cierre el Estrecho de Ormuz, lo quiere abierto para poder ganar 500 millones de dólares al día (...) solo dicen que lo quieren cerrado porque lo tengo totalmente BLOQUEADO (¡CERRADO!)”, agregó el mandatario.

Finalmente, Trump volvió a amenazar con destruir la república islámica “incluyendo a sus líderes” si no se alcanza un acuerdo.

Horas antes, el presidente estadounidense confirmó que extendería de forma indefinida el alto el fuego a petición de Pakistán, mientras Irán presenta una propuesta de acuerdo definitivo.

Pese al cese del fuego, Trump decidió mantener el despliegue de sus buques frente a los puertos de Irán en un bloqueo naval que, según el Comando Central, mantiene detenido el 90 % del comercio marítimo de Irán desde hace 10 días.

Irán rechazó las declaraciones del mandatario sobre el cese del fuego, diciendo que no es posible que la parte que va “perdiendo” la guerra decida las condiciones y que el bloqueo naval es percibido como si se tratase de un bombardeo.

Las conversaciones de paz entre ambas partes han quedado paralizadas y la delegación estadounidense encabezada por el vicepresidente JD Vance canceló su viaje a Islamabad antes de que Trump anunciara la extensión del cese el fuego.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la guerra con Irán está “muy cerca de terminar” en una entrevista con el programa de FOX Business “Mornings with Maria”, que se emitirá el miércoles 15 de abril. (AFP)

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