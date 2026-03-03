Escuchar
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia unas palabras en el Salón Este de la Casa Blanca, en Washington D. C., Estados Unidos, el 2 de marzo de 2026. Foto: EFE/EPA/JIM LO SCALZO
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia unas palabras en el Salón Este de la Casa Blanca, en Washington D. C., Estados Unidos, el 2 de marzo de 2026. Foto: EFE/EPA/JIM LO SCALZO
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que España ha sido “un socio terrible” de la OTAN y advirtió de que “nadie” le dirá que no puede usar sus instalaciones, después de que el Gobierno español prohibiera el uso de las bases de Rota y Morón para la guerra de Irán.

