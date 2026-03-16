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El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró este lunes que cree que el Reino Unido y Francia ayudarán a garantizar la seguridad del transporte marítimo en el estrecho de Ormuz en plena guerra con Irán.
El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró este lunes que cree que el Reino Unido y Francia ayudarán a garantizar la seguridad del transporte marítimo en el estrecho de Ormuz en plena guerra con Irán.
Trump dijo que había hablado de ello con el presidente francés, Emmanuel Macron, y que su respuesta había sido “un ocho (de diez), no perfecta”.
“Creo que va a ayudar”, dijo Trump, y añadió que también creía que el Reino Unido participaría en una misión en Ormuz.
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Trump renovó sus críticas al primer ministro británico, Keir Starmer, que habría ofrecido enviar dos buques al área dos semanas después de haberse iniciado las hostilidades. “Los necesitábamos antes, no después”, lanzó el inquilino de la Casa Blanca.
Starmer dijo en Londres que su gobierno trabaja con todos los aliados “para elaborar un plan colectivo viable que pueda restablecer la libertad de navegación en la región lo antes posible”.
Irán es un “tigre de papel” y Estados Unidos ha “aniquilado” su potencial militar, presumió Trump, por lo que la ayuda de los demás países no es esencial, aseguró.
Pero los países aliados, y no aliados, como China, se han beneficiado durante décadas del liderazgo de Washington a la hora de patrullar la zona, afirmó.
Trump criticó a algunos países por la tibia respuesta a su llamamiento para colaborar en la protección del tráfico de petroleros por el estrecho de Ormuz, bloqueado de facto por Irán en la guerra en Oriente Medio.
“Llevamos 40 años protegiéndolos y no quieren involucrarse”, declaró el presidente estadounidense. “Animamos encarecidamente a las demás naciones a que se unan a nosotros, y a que lo hagan rápidamente y con gran entusiasmo”, añadió.
El presidente estadounidense también afirmó que varios países -que no nombró- se habían comprometido a ayudar a asegurar la vía marítima, una vía de paso crucial para el comercio mundial de petróleo, pero arremetió contra otros que no se mostraban “entusiasmados”.
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