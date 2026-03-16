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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un evento en la Casa Blanca, en Washington, DC, EE. UU., el 12 de marzo de 2026. (EFE/EPA/WILL OLIVER)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un evento en la Casa Blanca, en Washington, DC, EE. UU., el 12 de marzo de 2026. (EFE/EPA/WILL OLIVER)
Por Agencia AFP

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró este lunes que cree que el Reino Unido y Francia ayudarán a garantizar la seguridad del transporte marítimo en el estrecho de Ormuz en plena guerra con Irán.

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