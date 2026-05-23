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El presidente estadounidense Donald Trump pronunció un discurso sobre la economía en el gimnasio del Rockland Community College en Suffern, Nueva York, el 22 de mayo de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP
El presidente estadounidense Donald Trump pronunció un discurso sobre la economía en el gimnasio del Rockland Community College en Suffern, Nueva York, el 22 de mayo de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, explicó este sábado que está dividido entre cerrar un acuerdo o retomar la ofensiva militar contra Irán.

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