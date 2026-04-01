El presidente Donald Trump declaró este miércoles en un discurso a la nación que los objetivos de Estados Unidos en la guerra contra Irán están “casi cumplidos”, y que los ataques en las próximas dos a tres semanas serán de una “extrema dureza”.

“Esta noche, me complace decir que estos objetivos estratégicos centrales están casi cumplidos”, dijo Trump en su primer discurso a la nación desde el inicio del conflicto a finales de febrero.

“En estas últimas cuatro semanas, nuestras fuerzas armadas han logrado victorias rápidas, decisivas y aplastantes en el campo de batalla”, afirmó.

“Durante las próximas dos o tres semanas vamos a devolverlos a la Edad de Piedra, que es donde pertenecen”, dijo Trump en un discurso a la nación.

Luego le tocará a los otros países interesados en resolver la crisis energética que causaron los ataques tomar la iniciativa, advirtió.

Trump se ha mostrado muy crítico en especial con los países aliados de la OTAN por no participar resueltamente en el conflicto, a pesar de que asegura que sus fuerzas armadas se bastaban por si solas para demoler a Irán.

“Los países del mundo que... reciben petróleo a través del estrecho de Ormuz deben ocuparse de ese paso”, afirmó. “Sólo tómenlo, protéjanlo, úsenlo para ustedes mismos”, dijo el mandatario.

“Irán ha quedado prácticamente devastado. La parte difícil ya está hecha, así que debería ser fácil”, aseguró Trump.

Los elogios los reservó a Israel y a los países del Golfo, golpeados por los misiles y drones iraníes.

“Quiero agradecer a nuestros aliados en Oriente Medio: Israel, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Baréin. Han sido formidables y de ningún modo permitiremos que sufran el más mínimo daño o fracaso”, declaró.

Trump no mencionó en ningún momento de su alocución televisada, que duró menos de 20 minutos, que Teherán busque un acuerdo “a todo precio”, como ha dicho repetidas veces.

Ni tampoco cómo pretende resolver el desafío que supone el uranio enriquecido que Irán guarda supuestamente bajo tierra.

“Los sitios nucleares que arrasamos con los bombarderos B-2 han sido golpeados con tanta fuerza que se necesitarían meses para poder acercarse al ‘polvo nuclear’, y los tenemos bajo una intensa vigilancia y control por satélite”, aseguró.

El presidente, que ha sufrido un apreciable bajón en los sondeos a causa de la guerra, se dirigió a la nación poco después del despegue exitoso de la misión lunar de la NASA Artemis II, la primera que intenta regresar a la Luna en medio siglo.

“Permítanme comenzar felicitando al equipo de la NASA y a nuestros valientes astronautas por el exitoso lanzamiento del Artemis II”, dijo Trump al iniciar un discurso a la nación.

“Fue algo realmente impresionante”, aseveró.

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Irán e Israel se bombardearon la mañana del lunes 30 de marzo, pese a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó poco antes que estaba cerca de un acuerdo para poner fin al conflicto que ya superó un mes. (AFP)

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