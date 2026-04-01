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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla sobre la guerra con Irán desde el Salón de la Cruz de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 1 de abril de 2026. (EFE/EPA/ALEX BRANDON)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla sobre la guerra con Irán desde el Salón de la Cruz de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 1 de abril de 2026. (EFE/EPA/ALEX BRANDON)
Por Agencia AFP

El presidente Donald Trump declaró este miércoles en un discurso a la nación que los objetivos de Estados Unidos en la guerra contra Irán están “casi cumplidos”, y que los ataques en las próximas dos a tres semanas serán de una “extrema dureza”.

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