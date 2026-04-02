Las fuerzas estadounidenses aún no han comenzado a “destruir lo que queda en Irán”, advirtió el presidente Donald Trump la noche del jueves, y señaló que atacaría más puentes e infraestructuras energéticas del país.

El mandatario amenazó en su red social con atacar “puentes, después plantas eléctricas”, horas después de que dijera que el puente más alto de Irán había sido destruido.

Trump ha declarado en varias ocasiones que la gran mayoría de los objetivos militares en Irán ya habían sido dañados o destruidos en el último mes de la guerra.

“El liderazgo del nuevo régimen de Irán sabe lo que hay que hacer, y hay que hacerlo rápido”, dijo Trump en una aparente referencia a su llamado a un acuerdo que permita un alto el fuego.

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Cerca de 40 países llamaron a la "reapertura inmediata e incondicional" del estrecho de Ormuz al término de una reunión virtual organizada por el Reino Unido, informó este jueves 2 de abril la ministra de Relaciones Exteriores británica, Yvette Cooper. (AFP)

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