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El presidente estadounidense Donald Trump gesticula tras hablar sobre la guerra con Irán desde el Salón de la Cruz de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 1 de abril de 2026. (EFE/EPA/ALEX BRANDON / POOL)
El presidente estadounidense Donald Trump gesticula tras hablar sobre la guerra con Irán desde el Salón de la Cruz de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 1 de abril de 2026. (EFE/EPA/ALEX BRANDON / POOL)
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Por Agencia AFP

Las fuerzas estadounidenses aún no han comenzado a “destruir lo que queda en Irán”, advirtió el presidente Donald Trump la noche del jueves, y señaló que atacaría más puentes e infraestructuras energéticas del país.

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