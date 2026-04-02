Resumen
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Las fuerzas estadounidenses aún no han comenzado a “destruir lo que queda en Irán”, advirtió el presidente Donald Trump la noche del jueves, y señaló que atacaría más puentes e infraestructuras energéticas del país.
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