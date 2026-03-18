Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, gesticula durante su reunión con el primer ministro irlandés Micheál Martin en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 17 de marzo de 2026. (EFE/EPA/YURI GRIPAS).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, gesticula durante su reunión con el primer ministro irlandés Micheál Martin en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 17 de marzo de 2026. (EFE/EPA/YURI GRIPAS).
/ YURI GRIPAS / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que su país no necesita el estrecho de Ormuz y amenazó con dejar su control a las naciones que dependen de la vía estratégica de petróleo y gas, y no han acudido a su llamado para garantizar la seguridad en el paso marítimo, bloqueado por Irán.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.