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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla a su llegada a la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el 22 de septiembre de 2026. (Octavio Guzmán / EFE)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla a su llegada a la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el 22 de septiembre de 2026. (Octavio Guzmán / EFE)
/ OCTAVIO GUZMÁN
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló este martes que hubo una reunión entre su Gobierno y la delegación iraní, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, mientras ambos países siguen en guerra.

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