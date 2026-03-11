Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los medios de comunicación en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 11 de marzo de 2026. (EFE/EPA/YURI GRIPAS)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los medios de comunicación en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 11 de marzo de 2026. (EFE/EPA/YURI GRIPAS)
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles, sin pruebas, que la guerra contra Iránestá ganada” pero sugirió que continuará por un tiempo, sin precisar el plazo que pueda durar.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.