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El presidente estadounidense Donald Trump habla durante su reunión con el primer ministro irlandés Micheál Martin en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 17 de marzo de 2026. (EFE/EPA/YURI GRIPAS).
El presidente estadounidense Donald Trump habla durante su reunión con el primer ministro irlandés Micheál Martin en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 17 de marzo de 2026. (EFE/EPA/YURI GRIPAS).
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que la OTAN ha cometido “un error muy tonto” al rechazar su petición de apoyo para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz, bloqueado por la guerra de Irán.

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