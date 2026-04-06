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El presidente estadounidense Donald Trump habla sobre el conflicto en Irán en la sala de prensa James S. Brady de la Casa Blanca el 6 de abril de 2026. (Foto de SAUL LOEB / AFP).
El presidente estadounidense Donald Trump habla sobre el conflicto en Irán en la sala de prensa James S. Brady de la Casa Blanca el 6 de abril de 2026. (Foto de SAUL LOEB / AFP).
/ SAUL LOEB
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes que la OTAN “debería avergonzarse de sí misma” y volvió a insinuar la idea de que Estados Unidos podría abandonar la Alianza Atlántica.

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