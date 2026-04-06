El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes que la OTAN “debería avergonzarse de sí misma” y volvió a insinuar la idea de que Estados Unidos podría abandonar la Alianza Atlántica.

“Vais a verlo muy pronto. La OTAN no ha estado a la altura, la OTAN debería avergonzarse de sí misma”, aseguró el mandatario al ser preguntado en un acto celebrado en la Casa Blanca sobre si aún está pensando en retirar a su país de la organización.

Trump, que a lo largo de sus dos mandatos ha criticado duramente a la OTAN, ha insinuado varias veces en las últimas semanas que Washington se desentenderá de la mayor Alianza militar del globo por la falta de apoyo de los socios europeos -varios de los cuales han cerrado espacio aéreo y bases a operativos militares para atacar Irán- en la operación Furia Épica, iniciada por EE.UU. e Israel el pasado 28 de febrero.

El magnate neoyorquino incluso aseguró la semana pasada que las relaciones de EE.UU. ahora mismo son mejores con China, considerado el gran rival geoestratégico de Washington, que con la OTAN.

Trump afirmó que si alguna vez hay una guerra entre las dos mayores potencias mundiales, “la OTAN no estará ahí”.

El republicano ha instado a su vez aliados asiáticos y europeos a solventar el cierre parcial del estrecho de Ormuz -por donde pasa buena parte del petróleo y gas que se exporta globalmente- que ha estado implementando Teherán en respuesta a Furia Épica.

Aunque el mandatario se ha contradicho varias veces acerca de Ormuz -la semana pasada dijo que el estrecho se “abrirá de forma natural” cuando termine la guerra-, ha subrayado que Irán tiene hasta mañana a las 20.00 hora de Washington (0.00 GMT) para reabrir el paso marítimo, ya que en caso contrario EE.UU. bombardeará centrales eléctricas y otras infraestructuras críticas iraníes.