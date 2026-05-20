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El presidente estadounidense Donald Trump habla con los periodistas antes de abordar el Air Force One en la base conjunta Andrews, Maryland, el 20 de mayo de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump habla con los periodistas antes de abordar el Air Force One en la base conjunta Andrews, Maryland, el 20 de mayo de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que las conversaciones con Teherán están “en el límite” entre llegar a un acuerdo para finalizar la guerra en Medio Oriente o reiniciar los ataques contra Irán.

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