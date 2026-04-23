Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump habla con la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 23 de abril de 2026. Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP
El presidente estadounidense Donald Trump habla con la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 23 de abril de 2026. Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este jueves que no se siente presionado para poner fin a la guerra contra Irán y que tiene “todo el tiempo del mundo” para ello, en medio de la incertidumbre por la falta de un acuerdo definitivo entre ambos países.

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