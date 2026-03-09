Escuchar
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una rueda de prensa este lunes en Miami. (EFE/ La Casa Blanca).
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes que podría “declarar un éxito” la guerra en Irán y abandonarla tras atacar más de 5.000 objetivos, pero avisó que irá “más allá” ante la creciente polémica en Estados Unidos sobre la duración del conflicto y su impacto económico.

