El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este viernes que podría no prorrogar el alto el fuego con Irán si antes del miércoles no se alcanza un acuerdo de paz para poner fin al conflicto, que entra en su octava semana.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este viernes que podría no prorrogar el alto el fuego con Irán si antes del miércoles no se alcanza un acuerdo de paz para poner fin al conflicto, que entra en su octava semana.
Trump dijo que no sabía concretamente qué haría si no hay un acuerdo antes del fin del cese al fuego pero que “quizás no lo prorrogue”, cuando fue consultado por periodistas en su regreso a la Casa Blanca esta noche.
Durante la jornada, Trump había adelantado a medios locales que esperaba una nueva ronda de negociaciones durante el fin de semana para encontrar un acuerdo definitivo y más tarde publicó que Irán había notificado de la apertura total del estrecho de Ormuz.
En un evento electoral en Arizona, el republicano minimizó las diferencias actuales con Teherán en busca de hacer entender que un acuerdo está cerca de concretarse.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la guerra con Irán está “muy cerca de terminar” en una entrevista con el programa de FOX Business “Mornings with Maria”, que se emitirá el miércoles 15 de abril. (AFP)