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Fotografía de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, en Washington (EE.UU.). Foto: EFE/EPA/ Graeme Sloan
Fotografía de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, en Washington (EE.UU.). Foto: EFE/EPA/ Graeme Sloan
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este viernes que podría no prorrogar el alto el fuego con Irán si antes del miércoles no se alcanza un acuerdo de paz para poner fin al conflicto, que entra en su octava semana.

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