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Resumen

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El presidente Donald Trump habla con los periodistas antes de abordar el Marine One en el Jardín Sur de la Casa Blanca en Washington D. C., Estados Unidos, el 6 de octubre de 2026. (EFE/EPA/BONNIE CASH)
El presidente Donald Trump habla con los periodistas antes de abordar el Marine One en el Jardín Sur de la Casa Blanca en Washington D. C., Estados Unidos, el 6 de octubre de 2026. (EFE/EPA/BONNIE CASH)
/ BONNIE CASH / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que “muy pronto” se sabrá si pone fin a la guerra en Iránpor las buenas o por las malas”, en medio de una creciente presión electoral a menos de un mes de las elecciones legislativas.

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