El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que “muy pronto” se sabrá si pone fin a la guerra en Irán “por las buenas o por las malas”, en medio de una creciente presión electoral a menos de un mes de las elecciones legislativas.

“Nos está yendo extremadamente bien en la República Islámica de Irán, muy bien. No tienen ejército, está destrozado”, declaró el mandatario al inicio de un acto con militares estadounidenses en el puerto de Baltimore (Maryland).

“Ellos eran los malos, eran los matones de Oriente Medio y ya no lo son tanto. Pero tenemos que terminar. Solo es cuestión de cómo: ¿queremos hacerlo por las buenas o por las malas? Y muy pronto lo sabrán”, agregó, con un buque militar como telón de fondo.

Trump se encuentra en plena campaña para las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre, en las que, según las encuestas, los republicanos podrían perder el control del Congreso ante la impopularidad de la guerra en Irán y el encarecimiento de la gasolina derivado del bloqueo del estrecho de Ormuz.

Estados Unidos e Israel lanzaron su ofensiva en febrero con el objetivo declarado de derrocar al régimen de los ayatolás y, desde entonces, las distintas rondas de negociación para alcanzar un acuerdo nuclear que permita poner fin al conflicto no han dado frutos.

Trump afirmó este martes que “nadie sabe quién demonios está al mando del país” desde que la ofensiva estadounidense e israelí acabó el 28 de febrero con la vida del entonces líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, a quien sucedió su hijo Mojtaba Jameneí, que no ha sido visto en público desde entonces.

El mandatario, muy crítico con la negativa de los aliados de la OTAN a involucrarse en la guerra, sostuvo que se debería haber actuado contra Irán hace mucho tiempo.

“Pero hemos hecho un gran trabajo y, francamente, recibo llamadas constantemente de los líderes del mundo que me dan las gracias”, declaró.

Trump, quien ha declarado en varias ocasiones que la guerra terminará después de las elecciones de medio mandato, dijo durante la reciente Asamblea General de la ONU que se estaba planteando la posibilidad de “aniquilar” a Irán.

VIDEO RECOMENDADO

Irán insistió este domingo 4 de octubre en que no se conseguirá acabar con la guerra en Oriente Medio con una solución militar, en un momento en que las negociaciones parecen estar en un punto muerto. (AFP)

SOBRE EL AUTOR