El presidente de Estados Unidos declaró este martes a una corresponsal de News Nation que “pronto” se descubrirá cuál será su respuesta por el ataque con drones en la Embajada estadounidense de Riad, capital de Arabia Saudita.

Trump aseguró que la represalia llegará pronto al ser cuestionado por la corresponsal Kellie Meyer del medio digital News Nation.

Meyer agregó en su cuenta de X que el mandatario le dijo que desplegaría tropas en el terreno “solo si es necesario” y que no daría ninguna información sobre qué tipo de acciones de parte de Irán podrían provocar este despliegue.

El ataque a la Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita habría sido provocado por dos drones de origen iraní, de acuerdo con información de CNN.

Además, la Embajada estadounidense habría confirmado que no se reportaron heridos durante el incidente, según diversos medios locales.

El ataque se produjo pocas horas después de que el departamento de Estado de Estados Unidos recomendara a sus ciudadanos en catorce países de la región, incluidos Arabia Saudita, Jordania, Líbano, entre otros, que evacuaran la zona mientras siguieran existiendo aviones comerciales en ruta.

La Guardia Revolucionaria de Irán anunció hoy más temprano que continuaron atacando varias bases estadounidenses en países de la región como Kuwait y Emiratos Árabes Unidos e Israel.

Una decena de drones impactaron la base de la Marina estadounidense Arifjan, en Kuwait, y otro ataque tuvo como blanco “uno de los puntos de concentración” de los estadounidenses en Dubái, según el comunicado.

La Administración Trump adelantó este lunes que seguirá la ofensiva contra Irán durante las próximas semanas sin precisar que tipo de acciones serán tomadas.

El Ejército israelí informó este sábado del ataque a "decenas de objetivos militares" en Irán como parte de una operación que ha denominado 'Rugido de León' para eliminar lo que Israel considera "amenazas existenciales", en el marco de una acción coordinada con el Ejército estadounidense tras meses de planificación.

