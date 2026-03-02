Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia en la Sala Este de la Casa Blanca en Washington, D. C., EE. UU., el 2 de marzo de 2026. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia en la Sala Este de la Casa Blanca en Washington, D. C., EE. UU., el 2 de marzo de 2026. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO)
/ JIM LO SCALZO
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos declaró este martes a una corresponsal de News Nation que “pronto” se descubrirá cuál será su respuesta por el ataque con drones en la Embajada estadounidense de Riad, capital de Arabia Saudita.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.