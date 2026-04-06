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El presidente estadounidense Donald Trump habla sobre el conflicto en Irán en la sala de prensa James S. Brady de la Casa Blanca el 6 de abril de 2026 en Washington, DC. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump habla sobre el conflicto en Irán en la sala de prensa James S. Brady de la Casa Blanca el 6 de abril de 2026 en Washington, DC. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia AFP

Donald Trump aseguró este lunes que Estados Unidos puede destruir todos los puentes y todas las plantas energéticas de Irán en “cuatro horas”, una vez que venza el ultimátum que lanzó a Teherán.

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