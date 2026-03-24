El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que los representantes de Irán con los que Washington está dialogando “han acordado que nunca tendrán el arma nuclear”.

“Están hablando con nosotros, y lo que dicen tiene sentido”, aseguró a los medios Trump durante la ceremonia para que el nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, jurase el cargo en la Casa Blanca.

El mandatario aseguró que, en las conversaciones que Washington dice estar manteniendo con Teherán y que por el momento han evitado una escalada mayor de las hostilidades, los delegados iraníes han preguntado “¿cuáles son los diez puntos principales?” en lo que respecta a las demandas de EE.UU. para parar la guerra.

“Les respondí: ‘los puntos uno, dos y tres son: ustedes no pueden tener un arma nuclear, no van a tener un arma nuclear’”, aseveró el magnate neoyorquino.

“Estamos hablando sobre ello, y, aunque no quiero adelantarme, han acordado que nunca tendrán un arma nuclear”, afirmó rotundo el republicano.

En el transcurso de una ronda de diálogo sobre el programa nuclear iraní a final de febrero, EE.UU. inició los bombardeos argumentando que la república islámica suponía una amenaza directa e inminente, aunque varios expertos han planteado dudas sobre lo cerca que estaba Teherán de desarrollar una bomba atómica, al tiempo que los razonamientos de la Casa Blanca han sido confusos e incluso contradictorios.

En el mismo acto, Trump subrayó hoy que, tras matar a varias figuras de la cúpula iraní -entre ellos el líder supremo Alí Jamenei-, los actuales representantes iraníes “son muy diferentes comparado con los que empezamos a negociar y que crearon todos estos problemas” y aseguró que, aunque no se fía de ellos, estos interlocutores le han hecho a su país “un regalo muy grande”.

El presidente estadounidense no quiso dar muchos más detalles sobre ese “regalo”, y solo dijo que “tiene un valor económico tremendo”, que está “relacionado con el petróleo y el gas” y con el flujo de crudo en el estrecho de Ormuz, el paso marítimo por donde circula una quinta parte del petróleo mundial.

Trump anunció ayer que aplazará durante cinco días los ataques contra centrales eléctricas iraníes con los que había amenazado, condicionando la medida a que Irán desbloquee el estrecho de Ormuz, y tras asegurar que ha mantenido conversaciones “productivas” con Teherán.

Representantes de la República Islámica, sin embargo, niegan que se hayan producido contactos directos y han dicho que es Washington quien ha buscado ponerse en contacto con Teherán.

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Por primera vez en 24 días de guerra, al menos una de las partes ha mostrado voluntad de desescalar el conflicto: el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó posponer durante 5 días los ataques a centrales e infraestructuras eléctricas y aseguró que ya está negociando un acuerdo con Irán. (EFE)

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