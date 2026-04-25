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El presidente estadounidense Donald Trump habla con los periodistas antes de abordar el Air Force One en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach en West Palm Beach, Florida, el 25 de abril de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump habla con los periodistas antes de abordar el Air Force One en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach en West Palm Beach, Florida, el 25 de abril de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que representantes iraníes realizaron una nueva oferta de negociación apenas diez minutos después de que él ordenara cancelar el viaje de sus enviados especiales a Islamabad, Pakistán, para entablar diálogo con Teherán.

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