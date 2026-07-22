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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump habla con la prensa antes de abordar el Air Force One en la base conjunta Andrews en Maryland, el 22 de julio de 2026. (SAUL LOEB / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump habla con la prensa antes de abordar el Air Force One en la base conjunta Andrews en Maryland, el 22 de julio de 2026. (SAUL LOEB / AFP)
/ SAUL LOEB
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que Irán va “a pagar con creces” por la muerte de soldados estadounidenses y aseguró a su vez que los ciudadanos de su país no están en contra de la guerra sino del efecto que tiene en sus bolsillos con el encarecimiento de los combustibles.

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