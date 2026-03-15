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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante un acto en la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 12 de marzo de 2026. (EFE/EPA/WILL OLIVER)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante un acto en la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 12 de marzo de 2026. (EFE/EPA/WILL OLIVER)
Por Agencia AFP

El presidente estadounidense Donald Trump advirtió de que las condiciones todavía “no son suficientemente buenas” para un acuerdo con Irán que ponga fin a la guerra, mientras que Israel, aliado de Washington, lanzó el domingo una nueva oleada de ataques contra la república islámica.

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