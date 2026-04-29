El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que sostuvo una “excelente conversación” telefónica con su homólogo ruso, Vladimir Putin, quien le ofreció “ayuda” en las negociaciones para limitar las reservas de uranio enriquecido de Irán.

“Hablé sobre Ucrania y hablé un poco sobre Irán. Hablé de algunos temas diferentes, principalmente sobre Ucrania, y tuvimos una excelente conversación. Creo que vamos a encontrar una solución relativamente rápido”, indicó Trump durante un encuentro en el Despacho Oval con los astronautas del programa Artemis II.

Según el estadounidense, Putin afirmó que “le gustaría involucrarse en el enriquecimiento, si es que puede ayudarnos a conseguirlo”, en aparente referencia a limitar el programa nuclear de Irán, del que Rusia es aliado.

“Yo le respondí que preferiría mucho más que se involucrara en poner fin a la guerra en Ucrania. Para mí, eso sería más importante. No vamos a permitir que Irán obtenga un arma nuclear”, agregó el mandatario, que extendió el alto el fuego con la república islámica de manera indefinida para dar margen a las negociaciones para poner fin a la guerra.

Putin “tampoco desea ver que ellos (Irán) posean un arma nuclear”, afirmó Trump, que a pesar de la tregua, mantiene un bloqueo naval sobre las costas de la República Islámica, que a su vez ha interrumpido el tráfico por el estrecho de Ormuz, vía por donde pasaba el 20 % del crudo mundial.

Sobre el conflicto en Ucrania, que el republicano ha tratado de poner fin sin éxito, insistió en que en su “larga conversación” con el presidente ruso, sugirió “la posibilidad de un alto el fuego” con los ucranianos.

“Creo que (Putin) podría acceder a ello. Es posible que anuncie algo al respecto”.

Por su parte, Putin le dijo a Trump que está dispuesto a declarar un alto el fuego durante las celebraciones del Día de la Victoria, el 9 de mayo, la fiesta nacional que conmemora la derrota de la Alemania nazi por la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, informó la agencia estatal TASS.

“Trump apoyó activamente la iniciativa, afirmando que esta festividad conmemora nuestra victoria conjunta sobre el nazismo en la Segunda Guerra Mundial”, declaró el asesor presidencial ruso para Asuntos Internacionales, Yury Ushakov.