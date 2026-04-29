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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al piloto de Artemis II, Victor Glover, y la especialista de la misión Artemis II, Christina Koch, durante una reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 29 de abril de 2026. (EFE/EPA/Graeme Sloan).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al piloto de Artemis II, Victor Glover, y la especialista de la misión Artemis II, Christina Koch, durante una reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 29 de abril de 2026. (EFE/EPA/Graeme Sloan).
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que sostuvo una “excelente conversación” telefónica con su homólogo ruso, Vladimir Putin, quien le ofreció “ayuda” en las negociaciones para limitar las reservas de uranio enriquecido de Irán.

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