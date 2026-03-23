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La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez; y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Fotos de Juan BARRETO y Mandel NGAN / AFP).
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez; y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Fotos de Juan BARRETO y Mandel NGAN / AFP).
/ JUAN BARRETO MANDEL NGAN
Por Agencia AFP

El presidente estadounidense, Donald Trump, elogió este lunes a la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y expresó su esperanza de hallar “alguien así” en las negociaciones con Irán.

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