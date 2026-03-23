El presidente estadounidense, Donald Trump, elogió este lunes a la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y expresó su esperanza de hallar “alguien así” en las negociaciones con Irán.

Irán está viviendo “un cambio de régimen”, aseguró Trump, que este lunes inesperadamente dejó en suspenso por cinco días sus anunciados ataques contra instalaciones energéticas iraníes, una posibilidad que encendió los mercados mundiales.

“Miren a Venezuela, lo bien que está funcionando. Todo está saliendo tan bien, con el petróleo, y la relación con la presidenta" interina, Delcy Rodríguez. “Quizás encontraremos alguien así en Irán”, dijo Trump a periodistas en Florida.