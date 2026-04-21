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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump levanta el puño tras una mesa redonda en el AC Hotel Las Vegas Symphony Park en Las Vegas, Nevada, el 16 de abril de 2026. (Jim WATSON / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump levanta el puño tras una mesa redonda en el AC Hotel Las Vegas Symphony Park en Las Vegas, Nevada, el 16 de abril de 2026. (Jim WATSON / AFP)
/ JIM WATSON
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que, a petición de Pakistán, ha decidido extender el alto el fuego, que debía expirar el miércoles, hasta que Irán presente una propuesta de acuerdo.

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