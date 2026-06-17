Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente estadounidense Donald Trump se dirige a los medios de comunicación tras su llegada al aeropuerto de París Orly, al sur de París, el 17 de junio de 2026. (Mandel NGAN / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump se dirige a los medios de comunicación tras su llegada al aeropuerto de París Orly, al sur de París, el 17 de junio de 2026. (Mandel NGAN / AFP)
/ MANDEL NGAN
Por Agencia AFP

Estados Unidos e Irán ratificaron que habían firmado un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio y revelaron el texto de su memorándum de entendimiento, mediante el cual Teherán se compromete a diluir su uranio enriquecido en el marco de futuras negociaciones.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.