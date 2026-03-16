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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la firma de una orden ejecutiva en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 16 de marzo de 2026. (EFE/EPA/AARON SCHWARTZ)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la firma de una orden ejecutiva en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 16 de marzo de 2026. (EFE/EPA/AARON SCHWARTZ)
/ AARON SCHWARTZ / POOL
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió este lunes en que la guerra contra Irán terminará “pronto”, aunque descartó la posibilidad de que concluya esta misma semana.

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