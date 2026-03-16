El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió este lunes en que la guerra contra Irán terminará “pronto”, aunque descartó la posibilidad de que concluya esta misma semana.

“No lo creo (que la guerra termine esta semana), pero será pronto. No pasará mucho tiempo antes de que tengamos un mundo mucho más seguro”, respondió Trump en la Casa Blanca al ser preguntado por la prensa sobre la duración del conflicto.

Trump aseguró, sin embargo, que desde el comienzo de la operación bautizada por el Pentágono como ‘Furia Épica’, iniciada el pasado 28 de febrero, EE.UU. ha acabado con la armada, la fuerza aérea y hasta el liderazgo iraní.

“En tan solo dos semanas, los hemos diezmado. Ya no tienen armada; ya no tienen fuerza aérea. No tienen liderazgo. Su cúpula dirigente ha desaparecido”, subrayó.

El presidente, quien insistió en la necesidad de llevar a cabo la ofensiva para evitar que Teherán desarrolle un arma nuclear, dijo que la operación “ha evitado una tercera guerra mundial”.

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“Yo tenía la obligación de hacer esto. No quería hacerlo. De no haber actuado nosotros, se habría desatado una guerra de la que no habría quedado absolutamente nada”, argumentó el mandatario.

La Administración de Trump sostiene que el objetivo de la ofensiva es destruir el programa iraní de misiles y sus capacidades para fabricar un arma nuclear, pero no ha ofrecido un cronograma claro ni la duración que puede tener el conflicto, que inicialmente dijeron que se extendería entre cuatro y cinco semanas.

La semana pasada el presidente ya dijo que la guerra está “prácticamente terminada” porque las capacidades militares en Irán se encuentran bajo mínimos.

“Cuando quiera que termine, terminará”, afirmó el mandatario en una breve entrevista con el medio digital estadounidense Axios.

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