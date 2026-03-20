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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una imagen de archivo. Foto: EFE/Aaron Schwartz/Pool
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una imagen de archivo. Foto: EFE/Aaron Schwartz/Pool
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado como “cobardes” a los países miembro de la OTAN por no colaborar para abrir el estrecho de Ormuz en plena guerra estadounidense en Irán.

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