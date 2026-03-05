El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió este jueves el rendimiento militar de las fuerzas armadas de su país en Irán y pidió no preocuparse por lo que venga después.

Durante una entrevista telefónica con el periodista Jonathan Karl de ABC News, el mandatario sugirió que deberían estar maravillados por el operativo militar llevado a cabo el fin de semana en Irán y al ser cuestionado sobre las consecuencias que esto puede traer dijo que deben olvidarse “de lo que viene después”.

“Están diezmados durante un período de 10 años antes de que puedan reconstruirlo”, dijo el mandatario en referencia a la capacidad militar mermada de Irán tras los constantes ataques que iniciaron el 28 de febrero con el asesinato del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

Esta semana, el Comando Central del Ejército de Estados Unidos indicó en una actualización, publicada en su cuenta de X, que decenas de sus aviones bombarderos destruyeron 17 barcos y un submarino durante una misión en un puerto militar en el sur de la nación islámica.

Un total de 2.000 objetivos han sido atacados, incluidos 100 misiles balísticos que fueron destruidos, de acuerdo con el almirante Brad Cooper, titular del Comando Central.

Estados Unidos espera tener un control "total" del espacio aéreo de Irán en las próximas horas, afirmó el miércoles 4 de marzo la el gobierno de Donald Trump, en el quinto día de operaciones israelo-estadounidenses contra la república islámica. (AFP)

