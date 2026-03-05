Escuchar
Resumen

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una mesa redonda en el campus de la Casa Blanca en Washington, DC, el 4 de marzo de 2026. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
/ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió este jueves el rendimiento militar de las fuerzas armadas de su país en Irán y pidió no preocuparse por lo que venga después.

