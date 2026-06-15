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El presidente estadounidense Donald Trump llega a la cumbre del G7 en Evian, al este de Francia, el 15 de junio de 2026. (Christian Hartmann / POOL / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump llega a la cumbre del G7 en Evian, al este de Francia, el 15 de junio de 2026. (Christian Hartmann / POOL / AFP)
/ CHRISTIAN HARTMANN
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este lunes que su Gobierno haya acordado pagar 300 millones de dólares a Irán como parte de un eventual acuerdo bilateral y aseguró que esa información forma parte de una campaña de “noticias falsas”.

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