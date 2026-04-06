La Casa Blanca confirmó el lunes que había recibido una propuesta de mediadores para un alto el fuego de 45 días con Irán, pero precisó que el presidente Donald Trump “no la validó”.

Los medios estadounidenses han informado de que Washington ha recibido una propuesta de los mediadores para un alto el fuego de 45 días en la guerra de Oriente Medio.

“Esta es una de muchas ideas, y el presidente (Trump) no la validó. La Operación Furia Épica continúa”, dijo a la AFP un funcionario de la Casa Blanca, que recordó que el mandatario tiene prevista una rueda de prensa a las 13H00 locales (17H00 GMT).

La propuesta de alto el fuego fue puesta sobre la mesa por mediadores paquistaníes, egipcios y turcos, según el sitio de información Axios.

Trump dio como plazo límite el martes a las 20H00 (00H00 GMT del miércoles) antes de bombardear infraestructuras iraníes.

Irán continuará la guerra mientras las autoridades políticas “lo consideren oportuno”, declaró este lunes un portavoz del ejército.