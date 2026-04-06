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El presidente de Estados Unidos Donald Trump habla durante una reunión con el canciller alemán Friedrich Merz en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 3 de marzo de 2026. (Foto de Andrew Caballero-Reynolds / AFP).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump habla durante una reunión con el canciller alemán Friedrich Merz en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 3 de marzo de 2026. (Foto de Andrew Caballero-Reynolds / AFP).
/ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Por Agencia AFP

La Casa Blanca confirmó el lunes que había recibido una propuesta de mediadores para un alto el fuego de 45 días con Irán, pero precisó que el presidente Donald Trump “no la validó”.

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