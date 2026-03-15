Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump habla con los periodistas antes de abordar el Air Force One al partir de la Base Conjunta Andrews en Maryland el 13 de marzo de 2026. (Foto de SAUL LOEB / AFP).
El presidente estadounidense Donald Trump habla con los periodistas antes de abordar el Air Force One al partir de la Base Conjunta Andrews en Maryland el 13 de marzo de 2026. (Foto de SAUL LOEB / AFP).
/ SAUL LOEB
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El Gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares a quien aporte información sobre algunos de los líderes iraníes en plena ofensiva estadounidense e israelí en Oriente Medio, que se encuentra ya en su día número 16.

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