Trump, optimista sobre un acuerdo con Irán tras advertencias del ayatola Alí Jamenei sobre guerra regional

El presidente de Estados Unidos Donald Trump y el líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei. (AFP).

Por Agencia AFP

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró este domingo que tiene esperanzas de llegar a un acuerdo con Irán, después de que el líder supremo de la República Islámica advirtiera a Washington que una intervención militar desencadenaría una “guerra regional”.

