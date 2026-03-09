Escuchar
El equipo de Irán posa para una foto grupal antes del partido de la Copa Asiática Femenina de la AFC Australia 2026 entre Irán y Filipinas en Gold Coast el 8 de marzo de 2026. (AFP)
/ STR
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este lunes al Gobierno de Australia que conceda asilo a la selección femenina de fútbol de Irán que participó en la Copa de Asia, y advirtió que Washington recibirá a las deportistas si el país austral no accede a refugiarlas.

