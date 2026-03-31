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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia una orden ejecutiva en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 31 de marzo de 2026. (EFE/EPA/AARON SCHWARTZ)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia una orden ejecutiva en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 31 de marzo de 2026. (EFE/EPA/AARON SCHWARTZ)
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que su país prevé “retirarse” de Iránen dos o tres semanas”, tras asegurar que las recientes operaciones han alcanzado los objetivos militares trazados.

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