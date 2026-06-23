00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente estadounidense Donald Trump regresa a la Casa Blanca en Washington, DC, Estados Unidos, el 23 de junio de 2026. (EFE/EPA/ALLISON ROBBERT)
El presidente estadounidense Donald Trump regresa a la Casa Blanca en Washington, DC, Estados Unidos, el 23 de junio de 2026. (EFE/EPA/ALLISON ROBBERT)
/ ALLISON ROBBERT / POOL
Por Agencia AP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su vicepresidente, JD Vance, afirman que su acuerdo provisional para poner fin a la guerra con Irán generará una bonanza financiera para los agricultores estadounidenses.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.