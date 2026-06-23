El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su vicepresidente, JD Vance, afirman que su acuerdo provisional para poner fin a la guerra con Irán generará una bonanza financiera para los agricultores estadounidenses.

Pero los iraníes lo niegan. Y, ante la falta de más detalles, los expertos en sanciones están desconcertados sobre cómo exactamente miles de millones de dólares en activos iraníes llegarían al corazón agrícola de la nación norteamericana desde las cuentas donde han permanecido bloqueados durante años por las sanciones de Estados Unidos.

Un acuerdo tentativo alcanzado la semana pasada reabriría el estrecho de Ormuz, por el que antes de la guerra pasaba una quinta parte del petróleo y el gas natural del mundo, y permitiría que Irán vuelva a vender su petróleo libremente durante un periodo de 60 días en el que ambos países seguirán negociando asuntos clave. El memorando de entendimiento también prometía descongelar activos iraníes.

El acuerdo de Trump ha sido criticado por no abordar las razones que el presidente citó para iniciar la guerra con Irán el 28 de febrero, entre ellas frenar las ambiciones nucleares de Teherán, su programa de misiles y su apoyo a grupos como Hezbolá en Líbano y Hamás en Gaza.

Trump arremetió contra sus críticos el martes en su plataforma de redes sociales Truth Social y sostuvo que los agricultores de Estados Unidos recibirían un beneficio económico: el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, escribió, liberaría los activos iraníes “en una cuenta de depósito en garantía, controlada por Estados Unidos, y se utilizarán para la compra de alimentos y suministros médicos, exclusivamente de Estados Unidos, incluyendo maíz, trigo y soya de nuestros grandes agricultores estadounidenses. Estas son cosas que Irán necesita desesperadamente”.

Trump y Vance, quien habló sobre la propuesta después de conversaciones de alto nivel en Suiza, afirman que cualquier fondo y activo congelado mantenido fuera de Irán se utilizará para comprar cultivos de Estados Unidos.

Pero los iraníes niegan que eso forme parte del acuerdo. Esmail Baghaei, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, indicó que cualquier compra agrícola se basaría en “precios y calidad”, no en condiciones dictadas por Washington.

“Es interesante que la filosofía y el objetivo de la guerra, que era la destrucción de la civilización iraní y el colapso de Irán, se haya convertido en enriquecer a los agricultores estadounidenses”, manifestó Baghaei.

El embajador de Irán en Ginebra, Ali Bahreini, rechazó la afirmación de Vance de que Estados Unidos y Qatar dictarían cómo usará Irán los fondos descongelados. “Irán es el único país que decide qué hacer con esos activos”, declaró a los periodistas.

Un funcionario estadounidense restó importancia a la contradicción, afirmando que los líderes iraníes estaban hablando a su audiencia interna. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar oficialmente.

Joseph Glauber, investigador emérito del Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias, señaló que era poco probable que Irán abandonara a sus otros socios comerciales en materia de alimentos.

Entre los principales proveedores de Irán están Brasil, India, Turquía, la Unión Europea, Canadá, Australia y Argentina, precisó. La exigencia de Trump de comprar a Estados Unidos “crearía resentimiento con algunos de nuestros competidores”.

Bajo sanciones anteriores, Estados Unidos ha exigido que el dinero que países extranjeros gastan en importaciones desde Irán —como las compras de petróleo de Corea del Sur y las compras iraquíes de electricidad iraní— quede bloqueado en cuentas de depósito en garantía y, por lo general, se libere solo si Estados Unidos lo aprueba y si los ingresos se destinan a artículos “no sancionables”, como alimentos y medicinas.

El lunes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos aprobó la venta de petróleo iraní, petroquímicos y productos petrolíferos hasta el 21 de agosto. No mencionó ninguna cuenta de depósito en garantía.

Richard Goldberg, de la Fundación para la Defensa de las Democracias, quien coordinó los esfuerzos para ejercer presión diplomática sobre Irán en el primer gobierno de Trump, escribió en una publicación en X que recibiría con agrado “una aclaración de que Irán en realidad está restringido a comprar únicamente productos agrícolas de Estados Unidos”.

Richard Nephew, investigador sénior del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia, dijo que no está claro qué significa realmente el nuevo acuerdo entre Estados Unidos e Irán para liberar activos iraníes restringidos.

¿Podría Estados Unidos exigir que los activos se utilicen para comprar productos agrícolas estadounidenses?

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“Bueno, ¡podemos intentarlo!”, respondió Nephew, quien ayudó a diseñar las sanciones contra Irán en los gobiernos de Obama y Biden, en un correo electrónico. “Todo lo que realmente necesitas hacer es decirle a un banco extranjero que puede mover el dinero, pero sólo a un banco de Estados Unidos para comprar soya o lo que sea”.

Los bancos no tienen por qué cumplir, indicó. Si se niegan, Estados Unidos también podría sancionarlos.

Pero es raro que Estados Unidos actúe de esa manera, añadió, “en parte porque por lo general no nos gusta dar la impresión de que tratamos los asuntos de seguridad nacional como una oportunidad para sacar provecho económico”.

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Los iraníes recibieron con alivio el anuncio del acuerdo entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra y sobre todo esperan que el fin de las hostilidades ayude a mejorar la paupérrima situación económica del país y por ende sus vidas. (EFE)

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