El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene un balón de fútbol, en la Casa Blanca, el 5 de marzo de 2026. Foto: EFE/Yuri Gripas/Pool
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este jueves que la selección de fútbol de Irán es “bienvenida” en el Mundial en Estados Unidos, pero le recomendó no participar por “su propia seguridad”.

