Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente estadounidense Donald Trump responde a la pregunta de un periodista tras firmar una orden ejecutiva en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 31 de marzo de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump responde a la pregunta de un periodista tras firmar una orden ejecutiva en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 31 de marzo de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia EFE

La Casa Blanca informó este martes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizará una “importante actualización” sobre la guerra en Irán a las 9:00 hora local (01:00 GMT) del miércoles.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.