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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 21 de abril de 2026. (EFE/EPA/DANIEL HEUER / POOL)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 21 de abril de 2026. (EFE/EPA/DANIEL HEUER / POOL)
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Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se atribuyó este miércoles el mérito de la supuesta suspensión de la condena a muerte de ocho mujeres iraníes que había denunciado públicamente el día anterior y Teherán calificó como falsa la información del mandatario.

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