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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso, en Arlington, Virginia, el 25 de mayo de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso, en Arlington, Virginia, el 25 de mayo de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subrayó este miércoles su oposición a que países como Rusia o China se hagan con el control de las reservas de uranio enriquecido en posesión de Irán, un mecanismo que ya se incluyó en el acuerdo nuclear con Teherán de 2015.

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