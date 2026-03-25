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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en el Union Station de Washington, D.C., el 25 de marzo de 2026. (Jim WATSON / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en el Union Station de Washington, D.C., el 25 de marzo de 2026. (Jim WATSON / AFP)
/ JIM WATSON
Por Agencia EFE

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este miércoles que Irán quiere llegar a un acuerdo pero que lo niegan por temor a “ser asesinados por su propia gente” y que también temen ser “asesinados” por Estados Unidos.

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