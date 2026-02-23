Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una cena con gobernadores estatales en la Sala Este de la Casa Blanca en Washington, DC, el 21 de febrero de 2026. (Foto de Mandel NGAN / AFP).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una cena con gobernadores estatales en la Sala Este de la Casa Blanca en Washington, DC, el 21 de febrero de 2026. (Foto de Mandel NGAN / AFP).
/ MANDEL NGAN
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha indicado a sus asesores que si la diplomacia no logra que Irán ceda en el desarrollo de su programa nuclear, considerará un ataque mucho mayor en los próximos meses para expulsar a sus líderes políticos, informó The New York Times.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Así es el gigantesco despliegue militar de Estados Unidos listo para un posible ataque contra Irán
Oriente Medio

Así es el gigantesco despliegue militar de Estados Unidos listo para un posible ataque contra Irán

Trump ya considera realizar ataque masivo en Irán para expulsar del país a sus líderes
EEUU

Trump ya considera realizar ataque masivo en Irán para expulsar del país a sus líderes

Toque de queda en Nueva York ante llegada de violenta tormenta invernal
EEUU

Toque de queda en Nueva York ante llegada de violenta tormenta invernal

Grupo de inteligencia del Ejército de Estados Unidos ayudó en el operativo donde murió El Mencho en México
México

Grupo de inteligencia del Ejército de Estados Unidos ayudó en el operativo donde murió El Mencho en México