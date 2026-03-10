El Ejército de Estados Unidos anunció el martes la destrucción de 16 buques minadores iraníes “cerca del estrecho de Ormuz”, luego de reportes de que Teherán estaba ubicando explosivos submarinos en el paso marítimo en medio de la guerra en Medio Oriente.

“Fuerzas estadounidenses eliminaron múltiples embarcaciones navales iraníes, el 10 de marzo, incluidos 16 buques minadores cerca del estrecho de Ormuz”, señaló el Comando Central de Estados Unidos en una publicación en X, acompañada de imágenes de video de varios barcos siendo atacados por proyectiles y explotando.

Más temprano el martes, el presidente estadounidense, Donald Trump, había anunciado la destrucción de 10 buques minadores iraníes. También amenazó con severas consecuencias a Teherán si intenta colocar explosivos en el estrecho por el que transita cerca del 20% de la producción global de crudo.

“Si por cualquier motivo se colocaran minas y no se retiraran de inmediato, las consecuencias militares para Irán serán de un nivel jamás visto”, añadió luego.

“Si, por el contrario, retiran lo que hayan podido colocar, ¡será un paso gigantesco en la dirección correcta!”, expresó.

Estados Unidos está dispuesto a utilizar el mismo tipo de misiles con los que ha volado presuntas embarcaciones del narcotráfico en aguas latinoamericanas para “eliminar de forma permanente” cualquier barco que colocara minas en el estrecho del Golfo, añadió Trump.

U.S. forces eliminated multiple Iranian naval vessels, March 10, including 16 minelayers near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/371unKYiJs — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026

“Serán tratados de forma expedita y violenta. ¡CUIDADO!”, publicó.

Su mensaje llegó después de que CNN asegurara que Irán ha comenzado a colocar minas en el estrecho de Ormuz, por donde pasa casi una quinta parte de la producción mundial de petróleo y donde el tráfico naval prácticamente se ha detenido.

Este martes la Casa Blanca se vio obligada a desmentir que Estados Unidos haya escoltado ningún petrolero a través del estrecho, después de que la cuenta en redes sociales del secretario de Energía publicara, y luego eliminara, una afirmación en ese sentido.

VIDEO RECOMENDADO