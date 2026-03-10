Escuchar
Imagen difundida por el Ejército de Estados Unidos muestra una embarcación iraní señalada como buque minador en el estrecho de Ormuz durante operaciones militares en la zona. Foto: U.S. Central Command/X
Por Agencia AFP

El Ejército de Estados Unidos anunció el martes la destrucción de 16 buques minadores iraníes “cerca del estrecho de Ormuz”, luego de reportes de que Teherán estaba ubicando explosivos submarinos en el paso marítimo en medio de la guerra en Medio Oriente.

