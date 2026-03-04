Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth. Foto: EFE/EPA/Francis Chung
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth. Foto: EFE/EPA/Francis Chung
Por Agencia EFE

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró este miércoles que cuatro días después del inicio de la guerra contra Irán, su país está “ganando de manera contundente” y adelantó que comenzarán a utilizar bombas de gravedad de precisión, de las que tienen un arsenal “casi ilimitado”.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.