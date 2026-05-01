El portaaviones USS Gerald R. Ford abandonó Oriente Medio tras participar en operaciones contra Irán, informó este viernes un alto funcionario estadounidense, con lo cual quedan en la región otros dos buques de ese tipo.

El Ford se encuentra ahora en el área de responsabilidad del Comando Europeo de Estados Unidos, según el funcionario, quien cifró en 20 el número de buques de la Marina de ese país que permanecen en Oriente Medio, incluidos los portaaviones USS Abraham Lincoln y USS George H.W. Bush.

El Ford ha permanecido en alta mar durante más de 10 meses, participando, entre otras, en operaciones estadounidenses en el Caribe, donde las fuerzas de Washington han llevado a cabo ataques contra presuntas embarcaciones de contrabando de drogas.

El 12 de marzo se desató un incendio en una lavandería a bordo del portaaviones, en el cual dos marines resultaron heridos y unas cien literas sufrieron daños considerables, según informaron las fuerzas armadas estadounidenses.

El portaaviones de la Armada de Estados Unidos USS Gerald R. Ford zarpa de la bahía de Souda, en la isla de Creta, el 26 de febrero de 2026. (Foto de Costas METAXAKIS / AFP). / COSTAS METAXAKIS

También se informó que el buque tuvo problemas significativos con su sistema de inodoros mientras se encontraba en alta mar. Varios medios de comunicación estadounidenses han reportado obstrucciones y largas filas para acceder a los baños del Ford.

Estados Unidos e Irán mantienen un alto el fuego de duración indefinida. Sin embargo, el conflicto sigue sin resolverse. Irán bloquea la vital vía fluvial del estrecho de Ormuz y las fuerzas estadounidenses hacen lo mismo con los puertos iraníes.

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