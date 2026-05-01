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El portaviones nuclear estadounidense USS Gerald R. Ford, en una imagen de archivo. Foto: EFE/ Cati Cladera
El portaviones nuclear estadounidense USS Gerald R. Ford, en una imagen de archivo. Foto: EFE/ Cati Cladera
Por Agencia AFP

El portaaviones USS Gerald R. Ford abandonó Oriente Medio tras participar en operaciones contra Irán, informó este viernes un alto funcionario estadounidense, con lo cual quedan en la región otros dos buques de ese tipo.

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